İstanbul'daki patlamayla ilgili dünyadan taziye mesajları

İstanbul'daki patlamada yaşamını yitirenler için Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna ve Finlandiya liderleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, "İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını" belirtti. Erdoğan'a, "hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini" ileten Aliyev, "yaralılar için de şifa temennisinde" bulundu.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

Finlandiya

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, İstanbul'da meydana gelen korkunç patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dilediğini bildirdi.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim, bir pazar günü İstiklal'de dolaşmak isterken ağır bir patlamanın kurbanı olan insanlarla" paylaşımını yaptı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, "Bu öğleden sonra Türkiye'nin İstanbul şehrinde meydana gelen ve birçok sayıda kaybın yaşandığı patlama haberiyle şok olduk ve üzüldük. Kurbanların ailelerine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların tez zamanda iyileşmesi için en samimi dileklerimi yolluyorum. @MevlutCavusoglu" diye paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Michel

Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına dair Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Michel, "Bu gece İstanbul'dan korkunç haberler geldi. İstiklal'deki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Tüm düşüncelerimiz, bu çok üzücü zamanda Türkiye halkıyla birlikte."