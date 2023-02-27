İstanbul’daki kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor

İstanbul’daki kasaplar, depremin ardından et fiyatına haftada iki kez zam yapılması üzerine kepenk indirmeye hazırlanıyor.

Karkas etin fiyatının yılın başından bu yana 130 liradan 180 liraya yükseldiğini belirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Ekonomim’den Mehmet Hanifi Gülel’e açıklamasında bazı büyük firmaların fiyatları tırmandırdığını söyledi.

Tüfekçi şunları kaydetti: “Zamma bahane olarak depremden dolayı Maraş ve Antep’te kesimin olmaması gösteriliyor. Fakat o bölgeden İstanbul’a da çok az ürün geliyor. Deprem bölgesinde sadece Elbistan’da entegre tesis var, diğerleri irili ufaklı kesimhanelerden oluşuyor. Söz konusu kesimhanelerde tam kapasite olmasa bile kesimler başlamış durumda. Böyle sıkıntılı bir dönemde birlik ve beraberlik olmamız gerekirken, zam furyasına çevrilmesi ahlaken doğru bulmuyoruz.”

Kasaplar olarak bakanlık, ticaret borsası ve ticaret odası temsilcilerinin de görüşünü alarak dükkanlarını bir hafta kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Tüfekçi, “İstanbul’da 2 bine yakın kasap var ve lokantacılar odası da bu durumdan çok şikayetçi. Odalarla birlikte İstanbul’da 3 bin üye var” dedi.