İstanbul'daki IŞİD operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince IŞİD’in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde IŞİD ile irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin Türkiye’de eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle İstanbul’un 10 ilçesinde toplam 14 farklı adrese bu sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 14 farklı adrese yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.