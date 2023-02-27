İstanbul'daki evlerin beton kalitesine ilişkin kritik açıklama: Yüzde 40'ı standardın altında

Habertürk TV’de yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına katılan Yapı ve Zemin Laboratuvarları Derneği Başkanı Yavuz Poyraz Türkiye genelinde hazır beton mikserlerinden alınan numunelerin ortalama değerlerini açıkladı.

"Yapı Denetim Kanunu ilk geldiğinde standarttan düşük beton oranı Türkiye genelinde yüzde 40’ın üzerindeydi. Şimdi bu Türkiye genelinde yüzde 26’lara kadar düştü. Ama İstanbul’da yüzde 40" diyen Poyraz, "Çünkü İstanbul’da olay çok daha farklı. Öyle firmalar var ki ürettiği hatalı beton oranı yüzde 1’in bile altında. Ama öylesi de var ki yüzde 67’si düşük standartta. Bakanlık Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) sisteminde alınan bütün beton kayıtları var.Kim üretti, alan şantiye firması, getiren beton firması, alınış saati hepsi kayıtlı" ifadesini kullandı.