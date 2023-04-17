İstanbul'daki çevre planına karşı 'tanıdık' bilirkişi listesi: İktidarın proje savunucuları

İstanbul'da Kanal İstanbul bölgesini içeren Avrupa yakası rezerv yapı alanına 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapacak isimler belirlendi.

Bilirkişiler arasında iktidara yakınlığıyla bilinen ‘1071 Akademisyen’ listesinde de bulunan Doç. Dr. Şenel Özdamar ve Prof. Dr. Mustafa Yanalak'ın bulunması dikkat çekti.

Bununla birlikte, Prof. Dr. Sait Yazgan ve Prof. Dr. Kadir Alp, Sinop Nükleer Güç Santraline karşı açılan davada bilirkişilik yapıyor. Dr. Sinan Yardım ise, Kadıköy Söğütlüçeşme’de AVM projesine karşı açılan davada da bilirkişi olarak yer aldı.

Diğer yandan, Alp, Yazgan, Özdamar ve Yanalak, Kanal İstanbul projesine karşı açılan davada da bilirkişilik yapmıştı.

Konuya ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Selahattin Beyaz, bilirkişi heyetinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz şunları söyledi:

'İktidarın proje savunuculuğu şeklinde tavır almaları şüpheler oluşturuyor'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan TOKİ (Toplu Konut İdaresi)’nin ortaklığında bulunan Emlak GYO’nun projeleri incelendiğinde, projelerin İstanbul ilinde ve özellikle Rezerv yapı alanı çevresinde bulunduğu görülmektedir. Bu durum İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin amacını ortaya koymaktadır.

Adı geçen bilirkişilerin bir kısmının, Türkiye’nin değişik yerlerinde, Ekolojik Yaşam alanlarında yıkım etkisi yapan projelerde, hiçbir itirazda bulunmayarak olumlu yönde görüş bildirmesi, bilim insanı kimliği yerine iktidarın proje savunuculuğu şeklinde tavır alması, bilirkişilerin tarafsız görüş vereceği hakkında şüpheler meydana getirmektedir.

'Sağlıklı bir karar verilemeyeceği anlaşılıyor'

Bilirkişilerin tamamının genel profili incelendiğinde ağırlıklı olarak Şehir Plancısının bulunması “İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin” İstanbul’da sadece yapılaşma ve kent dokusu ile ilgili değişim olacağı şeklinde yorumlandığı anlaşılmaktadır. Gerçekte ise bu plan değişikliği İstanbul’un, deniz akımını, deniz ekolojisini, kuzey ormanlarının ekolojisini, yağış rejimini, tarım alanlarını, iklimini, geçimlik hayvancılığı, kuş göç yollarını, yeraltı sularını, su havzaları gibi yaşamı doğrudan etkileyecek birçok teknik konu hakkında bu bilirkişi bileşenlerinin uzmanlık konuları dikkate alındığında sağlıklı bir karar verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

'Konunun uzmanı bilim insanı bulunmadığı anlaşılıyor'

İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde, Deprem riskli alanların tahliye edilerek, bu Rezerv yapı alanlarında dayanıklı konutların oluşturulması şeklinde tanımlanmaya çalışılsa da plan değişikliğinde belirtilen “yüksek nitelikli nüfusun Yenişehir’e çekilmesi için nitelikli konut ve sosyal çevre olanaklarının oluşturulması “amacı, projenin sınıflar arasında ayrıma neden olacağını göstermektedir. Bilir kişi listesinde sınıfsal tanımı değerlendirecek konunun uzmanı bilim insanı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi önemlidir.

Sonuç olarak İstanbul’un kaderini belirleyen bu önemli projenin, bilirkişi listesinde yer alan kişilerin taraflı karar vereceği şüphesi bulunmakta olup, davacıların İstanbul’da yaşam alanlarını savunduğu dikkate alınarak bilirkişiler değiştirilmelidir."

Projeye ilişkin davada belirlenen bilirkişiler şöyle: