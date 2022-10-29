İstanbul'da yeni vapur hatları 1 Kasım'da seferlerine başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçen eylül ayında Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı arasında yeni vapur hatları oluşturulmasına karar verilmişti.

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’te 7 yeni vapur hattı, 1 Kasım itibariyle seferlerine başlıyor. 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ve deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak.

Kadıköy – Kasımpaşa – Fener – Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak. Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada hattı sefer süresi ise 65 dakika olacak. Hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor.

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı – Moda – Kadıköy – Kabataş Hattının sefer süresiyse 70 dakika olacak. Sefer süresi 50 dakika olarak öngörülen Avcılar – Bakırköy – Kadıköy Hattı günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Avcılar ve Bostancı arasını 45 dakikaya indirecek hatta ise günde 20 sefer yapılacak.

Deniz hatlarının ücret tarifesi şöyle: