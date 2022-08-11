İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? İlçe ilçe liste açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu.
Medyaradar'ın haberine göre, ilçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
Listenin bir bölümü şöyle.
Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin
Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Kartal Nüfusu: 480 bin 738
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan
Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt
Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis