İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? İlçe ilçe liste açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. Medyaradar'ın haberine göre, ilçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi. Listenin bir bölümü şöyle.

Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Kartal Nüfusu: 480 bin 738

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis