İstanbul'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı

IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olduğu belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik Sumaidai'nin tutuklanmasına karar verdi.