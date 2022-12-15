İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Haber Merkezi

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

  • Avcılar-Bakırköy-Kadıköy (Avcılar uğraması yapılamıyor).
  • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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