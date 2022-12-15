İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli yolcularımız,
Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
- Avcılar-Bakırköy-Kadıköy (Avcılar uğraması yapılamıyor).
- Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).
Anlayışınız için teşekkür ederiz."