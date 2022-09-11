İstanbul'da ünlü balıkçıda silahlı saldırı

Dün gece saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda iddiaya göre, mekanda bulunan ve iki ayrı masada oturan müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş etti.

Olayda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, başına vurulan bardakla yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri balıkçıda çalışma yaparak boş kovanları incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.