İstanbul’da üniversiteli kadına saldıran şahıs hakkında yakalama kararı

Eyüpsultan'da 20 Ocak 2022'de yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’nun başına yerden taş alarak vuran Özcan Mercan ‘silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmıştı.

İlk duruşmada hakim karşısına çıkan Mercan 1 buçuk yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

İstinaf akıl sağlığı raporu istedi

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre İstinaf, sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp raporu almadığı gerekçesiyle davayı bozdu. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrardan görülmeye başlayan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık avukatının ise mazeret dilekçesi sunduğu görüldü.

Yakalama kararı çıkarıldı

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan Mercan'ın savunmasının tespiti için hakkında yakalama kararının çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, yakalama müzekkeresine sanığın savunmasının tespitinden sonra serbest bırakılması hususunun da eklenmesi kararını vererek duruşmayı erteledi.