İstanbul'da ulaşıma gelen zammı taksiciler yeterli bulmadı

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine yüzde 29,1'lik zam yapıldı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zam oranını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

DHA'nın haberine göre Aksu, UKOME toplantısında en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduklarını söyleyerek, "Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

Zam kararıyla:

-Sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL'ye,

-Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 TL’den 8,51 TL'ye,

-Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL'ye,

-Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL'ye yükseltilmişti.