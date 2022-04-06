İstanbul'da ulaşım zammına karşı Söğütlüçeşme ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında eylem var

AKP ile CHP zam konusunda topu birbirine atarken, emekçiler hayatın her alanında gelen fahiş zamlar karşısında giderek daha da büyük zorluklar yaşıyor.

TKP İstanbul İl Örgütü, "Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek. Ulaşım zammına karşı ayağa kalkıyoruz! Bu akşam: 19.00'da Söğütlüçeşme ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında buluşuyoruz!" çağrısında bulundu.