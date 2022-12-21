İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İki yeni otobüs hattı kuruluyor

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İETT Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak'ta açılması planlanan metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı Metro otobüs hattının kurulması konusu görüşüldü. Yapılan oylamada iki yeni otobüs hattı kurulması teklifi kabul edildi.

Adalar'daki İBB'nin kullandığı 12 kişilik elektrikli araçların kullanım süresinin ise tasarlanan yerli araçlar gelene kadar bir süre daha uzatılmasına onay verildi.

Yeni zam yolda

Toplu ulaşım ücretlerine yapılacak olan teklifin görüşülmesi ise asgari ücretin açıklanmasının ardından UKOME'nin olağanüstü toplantıya çağrılması kararıyla ertelendi.