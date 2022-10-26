İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinde yüzde 24,79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME ekim ayı toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında bugün yapıldı.

Toplantıda, artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. Toplantıda; İETT, Metro İstanbul, Minibüsçüler Odası, Taksiciler Odası, Dolmuş Derneği ve Turyol'dan gelen yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen zam talepleri ele alındı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de asgari ücret, enflasyon, yakıt artışı oranları ve sektörden gelen talepleri dikkate alarak toplu ulaşıma yüzde 24,79 oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklifte, tam biletini 7,67 TL'den 9,57 TL'ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5,25 TL'den 6,55 TL'ye, taksi dolmuş ücretinin de 13,25 TL'den 16,55 TL'ye çıkarılması öngörüldü.

Teklif, yapılan görüşmelerin ardından UKOME'deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

İstanbulkart dışındaki kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanılmasına ilişkin düzenleme ise oybirliğiyle kabul edildi.

