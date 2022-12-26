İstanbul'da TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul Beylikdüzü'nde TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Topkapı yönüne giden C.G. yönetimindeki 34 PIN 17 plakalı tır, Beylikdüzü mevkisinde elektrikli bisiklet sürücüsü Şahin Bozkurt’a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şahin Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü C.G. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte yoğunluk oluştu. (AA)