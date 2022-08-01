İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama

İstanbul Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi 1431 Sokak'ta patlama meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanı patladı.

Büyük bir gürültünün duyulduğu patlamada bina içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, binanın camları kırıldı ve bazı kısımlardaki beton parçaları sokağa fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, patlama sonrası yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bina içinde inceleme yaptı. Hafif yaralanan 3 kişi de ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Tekstil atölyesinde üretim bir süre durduruldu, bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.