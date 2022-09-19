İstanbul'da tarihi fırın alevlere teslim oldu

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda gece saat 01.00'de yangın çıktı. Alevler bir kısmı taş, bir kısmı da ahşap olan binayı sardı. Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı sırada tarihi binanın zarar gören duvarları kontrollü şekilde yıkıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tarihi bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Fırında, siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.