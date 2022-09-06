İstanbul'da taksi şoförü yavru kediyi ezdikten sonra kaçtı

İstanbul Sarıyer'de Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde perşembe günü saat 13.30 sıralarında, İdris Algan'ın kullandığı 34 TFD 15 plakalı taksi, bir yavru kediye çarptı. Kaldırımda oynarken yola doğru yuvarlanan kedi aracın altında kaldı.

DHA'nın haberine göre, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde, kedinin kaldırımda oyun oynarken yola yuvarlandığı ve oradan geçen bir taksinin altında kaldığı görülüyor. Taksinin kısa bir süre durdurduğu ancak şoförünün aşağı inmediği dikkat çekiyor.

Hayvansever Tuğçe Metin, taksi şoförünün kediye çarptıktan sonra aracından inip kontrol etmemesine tepki göstererek, "Birazcık duyarlılık istiyoruz, vurup kaçmasını anlayamıyorum. Kedi ameliyat oldu, plak takılıp takılmayacağı belli değil. Tüm masraflarını mahalleli olarak karşılıyoruz. Taksiciye ulaştık, maddi olanağı olmadığını ve tedaviyi karşılayamayacağını söyledi" diye konuştu.