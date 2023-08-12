İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: Göçük altında kalan 1 kişi aranıyor

Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi aranıyor.

Haber Merkezi

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor. 

Tadilat yapılan binanın ahşap olduğu öğrenildi.

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