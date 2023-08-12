İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
Tadilat yapılan binanın ahşap olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: Göçük altında kalan 1 kişi aranıyor
Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi aranıyor.
Haber Merkezi
İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
Tadilat yapılan binanın ahşap olduğu öğrenildi.