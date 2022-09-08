İstanbul’da suya yeni zam yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nden suya yeni zam haberi geldi.

BirGün'de yer alan habere göre, geçen nisan ayında gerçekleşen 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda İSKİ, kademelere ve kullanım türlerine göre yüzde 68,34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam istemişti. Ancak, partiler arasındaki müzakerelerin ardından suya yüzde 29 oranında oybirliğiyle zam yapılmıştı. Aradan sadece 5 ay geçmesine rağmen suya yeniden zam yapılacağı açıklandı.

13 Eylül Salı günü İSKİ Genel Kurulu Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda olağanüstü toplanacak. Gündem de su ve atık su tarifelerinin değiştirilmesi var.

Zam oranı henüz açıklanmazken, oranın İBB meclis üyelerine de gelecek günlerde bildirileceği öğrenildi.