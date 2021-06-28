İstanbul'da şüpheli kadın ölümü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece saatlerinde 6 katlı bir binanın en üst katında oturan kadın şüpheli bir şekilde düştü.

Olay Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi’nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aladağ 1 Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında eşi ve iki çocuğuyla yaşayan 39 yaşındaki Hülya Karabul henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü. Gürültüye evlerinden çıkan bina sakinleri, iki bina arasında ağır yaralanan Karabul’u görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karabul’u düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de itfaiye ekipleri ile iki bina arasına girerek yaptıkları incelemede Karabul’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, binada oturan Karabul’un yaşadığı evde ve iki bina arasındaki düştüğü alanda olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra Karabul’un cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Karabul'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.