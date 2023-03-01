İstanbul'da SOL Parti’nin eylemine polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde öncesi ve sonrasıyla ortaya çıkan skandallara ilişkin tepkiler devam ederken iktidar, tepkilere karşılık polis gücünü kullanıyor.
‘Hükümet istifa’ sloganıyla gerçekleştirilen birçok eylemde yaşanan gözaltıların ardından SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği eyleme de polis saldırdı, 50'den fazla parti üyesi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen'in de bulunduğu bildirildi.
SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü’nün bulunduğu Kadıköy’deki Bahariye Caddesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan eylem öncesinde bölge polis ablukasına alındı.