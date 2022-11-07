İstanbul'da sokak ortasında saldırı: Yolda görüp gasbettiler!

Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında, 3 şüpheli yolda gördükleri yabancı uyruklu bir kişiyi kovalayıp yakaladıktan sonra, şiddet uygulayarak cep telefonunu ve parasını gasbetti.
Şikayetçi olmadı
DHA'nın haberine göre şüpheliler koşarak uzaklaşırken, gasp mağduru bir süre sonra kendine gelebildi. Mağdurun Emniyet'e şikayette bulunmadığı öğrenildi.
'3 kişi üzerine atlayıp yumrukladı'
Görgü tanığı Süleyman Menderes, "Afgan bir çocuk koşarak dükkanın önüne geldi. Peşinden koşarak gelen 3 kişi üzerine atlayıp yumrukladı. Cep telefonuyla, parasını alıp kaçtılar. Yapmamalarını söyledim ama, dinlemediler. Kaçıp, gittiler" dedi.