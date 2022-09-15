İstanbul'da sivrisinekler hastanelik ediyor: 'Kişi alerjikse öldürme ihtimali var'

İstanbul'da, sivrisinek ısırığı sonrası oluşan şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirterek, son zamanlarda bazı sivrisinek cinslerinin de değişmeye başladığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Saldırgan bir tür olan ve en çok görülen sivrisinek cinsinin 'Aedes' olduğunu belirten Kutlubay, "Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar" dedi.

Kutlubay, sivrisineklerin özellikle alerjisi ve astımı olan kişileri ısırdığı zaman, vücutlarının farklı yerlerinde de reaksiyonların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebildiğini belirten Kutlubay, "Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" şeklinde konuştu.