İstanbul'da simide zam açıklaması, fiyatını söyledi

İstanbul’da 100 gramlık simit, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 25 artışla 5 liraya yükselmişti. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetlerini artırdığını belirten İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, "Mevcut durumda simidin maliyeti 5 lira. Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" dedi.

Gerçek Gündem'e konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artması bizim maliyetlerimizi her geçen gün katlıyor. Simidin 5 liraya satılması maliyeti dahi kurtarmıyor. Mevcut durumda simidin maliyeti 5 lira. Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım. Böreğin ise kilogram fiyatının 150 TL olması gerek" dedi.

Rusya'nın tahıl koridoruna kapatmasına ilişkin bakanlıktan bir bilgi geçilmediğini belirten Özdemir, "Eğer bu koridorun kapatılmasını düşünürsek önümüzdeki günlerde zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

‘Sektörde işsizliği tetikleyebilir'

Maliyetlerin karşılanmaması durumunda önümüzdeki günlerde esnafın küçülmeye gidebileceğini öngören Özdemir, "Sektörde işsizliği tetikleyebilir" diye konuştu.

Artan maliyetlere ilişkin çözüm önerilerini de sıralayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Hükümet kredi paketleri açıklıyor ama kredi karşılığında mal alım faturası istiyor. Esnafın başka maliyetleri de var. Bizim talebimiz bu kredi paketinin kapsamının genişletilmesi. Bununla birlikte pandemi döneminde yaşadığımız krizle birlikte oluşan vergi, kredi ve SGK primlerine yönelik sicil affı talebimiz var. Bunlarla birlikte SGK primleri giderleri düşürülmeli ve kira stopajları kaldırılmalı. Elektrik faturalarına da sanayide olduğu gibi destek verilmeli."



