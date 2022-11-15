İstanbul'da silahlı saldırı anbean kaydedildi

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan kafe önünde, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında; Şaban A. kafe önünde bir kadınla konuşurken silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre bacaklarına ve karnına 3 kurşun isabet eden Şaban A. ağır yaralı olarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarken polis saldırganı bir süre sonra yakaladı. Bu arada silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırıya Şaban A. kafe önünde bir kadınla konuşurken yaklaşan saldırgan 3 el ateş ederek kaçıyor.