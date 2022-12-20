İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Eyüp Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TN 702 plakalı otomobildeki şüphelilerin, 34 SE 4981 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunması sonucunda 34 SE 4981 plakalı otomobildeki şüpheliler de saldırıya karşılık verdi. Duyulan silah seslerinin üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarda, çıkan çatışma sonucunda 34 SE 4981 plakalı otomobil sürücüsü M.K.'nin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İki otomobilde de çok sayıda mermi izi ve kovan bulundu.

Şüphelileri arama çalışması sürüyor.