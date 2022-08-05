İstanbul'da servis zammı açıklaması

Yeni eğitim öğretim yılında okul kayıtlarının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin kullandığı servisler için de ön kayıtlar başladı. Veliler için önemli gider kalemlerinden biri olan servis ücretleriyle ilgili İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar açıklamalarda bulundu.

Şu anki tarife

DHA'nın aktardığına göre 6 Nisan'da yüzde 40'lık zam aldıklarını hatırlatan Sinar, "0-1 kilometre 554 lira şu anda. Buna yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. En uzak mesafe 23-25 kilometre bin 330 lira. Etüt olan okullarda, etüt ücreti ekleniyor. Şu anki tarife bu. Biz öğrenci ve velilerimizi de düşünüyoruz. Onları üzmek istemiyoruz ama ekonomik koşulları değerlendireceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

UKOME'de belirlenecek

Servis ücretlerine mutlaka zam geleceğini ifade eden Sinar, "Servis fiyatları ağustos ayının sonunda yapılacak olan UKOME gündemine gelecek ve orada değerlendirilecek. Eğer ağustos sonuna geldiğimizde mazot fiyatları, yedek parça, işçilik, lastik, şoför gibi ücretlerin yukarı çıkması halinde mutlaka servis ücretlerinde de bir düzelme, güncelleme olacaktır" dedi. Sinar şöyle devam etti:

"Zam için yüzde vermemiz mümkün değil. Bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bazı yerlerde yüzde 40 zam gelecek gibi söylemler var. Bizim yüzde 40 zam gelecek diye bir açıklamamız yok. Bir ay sonra bakacağız, özellikle ana giderimiz yakıt maliyetleri. Bunlara bakacağız, karar vereceğiz. 6 Nisan'da en son zam aldığımız durumla ağustos sonundaki UKOME toplantısındaki durumu karşılaştıracağız. Hem meslektaşlarımız için hem de İstanbul halkı için kimseyi üzmeden en uygun tarifeyi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tarife velilere gösteriliyor. Bunun üstünden de bir revizyon olacağı söyleniyor. Buna göre de velilerimiz de yeni çıkacak tarifeyi bekliyorlar. Buna göre bir ödeme yapacaklar."

