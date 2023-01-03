'İstanbul'da saldırı hazırlığındaki' IŞİD'li yakalandı

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde "saldırı olacağı" yönünde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunduğu ve IŞİD propagandası yaptığı belirtilen M.A. isimli IŞİD şüphelisinin yakalandığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, sosyal medya üzerinden "IŞİD tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı" yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı.

M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi. M.A.'nın cep telefonunda IŞİD'e katılacak kişilere ait videolar da bulundu. M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu belirtildi. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, sekiz ilde 26-28 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda da 24 IŞİD üyesinin yakalandığını duyurmuştu. Afyon'da ise canlı bomba saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen bir Iraklı yakalanmıştı