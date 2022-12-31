Yeni yıla saatler kala İstanbul'da "sahte içki" kaynaklı bir facia haberi geldi.
DHA'nın haberine göre, Bayrampaşa'da bir terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içen 3 kişi yaşamını yitirdi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İstanbul'da sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi
Bayrampaşa'da terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içen 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Yeni yıla saatler kala İstanbul'da "sahte içki" kaynaklı bir facia haberi geldi.
DHA'nın haberine göre, Bayrampaşa'da bir terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içen 3 kişi yaşamını yitirdi.