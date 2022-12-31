İstanbul'da sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi

Bayrampaşa'da terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Yeni yıla saatler kala İstanbul'da "sahte içki" kaynaklı bir facia haberi geldi. 

DHA'nın haberine göre, Bayrampaşa'da bir terzi dükkanında üretilen sahte içkiden içen 3 kişi yaşamını yitirdi.