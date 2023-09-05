İstanbul'da sağanak: Metroyu su bastı, Küçükçekmece Gölü taştı

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış sonucu birçok araç su altında kaldı, trafikte de sorunlar yaşandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şiddetli yağış sonrası Başakşehir Metrosu'nu su bastı. İnsanlar yürüyen merdivenlerden çıkarken zorluk yaşadı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde de sel sebebiyle yurttaşlar kütüphanede sıkıştı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor" açıklaması yaptı.

Küçükçekmece Gölü taştı: Sele kapılanlar oldu iddiası

Kentte meydana gelen yoğun yağış ile birlikte Küçükçekmece Gölü taştı.

Mehmet Akif Mahallesi bir gecekondu sel nedeniyle yıkıldı.

Bölgede sele kapılan kişilerin olduğu iddia edildi.

Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 120 kilograma ulaştı

Arnavutköy’de de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede metrekareye düşen yağışın 120 kilograma ulaştığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arnavutköy’de metrekareye düşen yağışın 70 kilogramı geçtiğini duyurdu. İmamoğlu "Şu an özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy’de metrekareye düşen yağış 70kg’ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.