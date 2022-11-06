'İstanbul'da pencereler açılmasın' iddialarının ardından bakanlıktan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "İstanbul'da bugün hava çok kirli, camlarınızı bile açmayın" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

'Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bugün yani 6 Kasım'da hava kirliliği çok yüksek olacak, camlarınızı dahi açmayın, hava zehirli gibi uyarılar yapan sosyal medya hesaplarına rastlanmıştır. Bu hesaplardan yola çıkarak medya da bu yönde haberler yapmaktadır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

'İstanbul'un farklı bölgelerinde hava kirliliği daha az'

Havada mevsim şartlarına bağlı bir miktar kirlilik söz konusu ancak bunlar bu yönde panik yapılacak seviyede değil. Ayrıca lokasyon olarak İstanbul'un farklı bölgelerinde hava kirliliği daha az. Bu bilgileri http://www.havaizleme.gov.tr sayfasından da izleyebilirsiniz.

Konuyla ilgili bir bilgi notunu ilginize sunuyoruz. Toplumu paniğe sevk edecek bu tarz haberlere karşı daha dikkatli olunması konusunda da hepimizin daha duyarlı olmasını rica ediyoruz."