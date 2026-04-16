İstanbul'da 'okullara yönelik saldırı tehdidinde bulunan' bir öğrenci tutuklandı

Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarının ardından İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yapan bir çocuk tutuklandı.

DHA'nın aktardığına göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Dün de sosyal medyada Sivas’taki okullara yönelik saldırı yapılacağına dair paylaşımlar üzerine Sivas Valiliği açıklama yapmıştı. Valilik, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen bir öğrencinin gözaltına alındığını duyurmuştu.