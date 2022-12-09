İstanbul'da muayene ettiği üç çocuğu taciz eden doktor tutuklandı

İstanbul Çatalca ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde çalışan 38 yaşındaki doktor E. B., muayene sırasında üç çocuğu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; olay, Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Muayene için aile sağlık merkezine giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, muayene olmak için E. B.'nin yanına gitti. E. B., kız çocuğunun sırtını dinlerken vücuduna dokunarak hastasını taciz etti. Muayenenin ardından odadan çıkan kız ağlamaya başladı. Küçük kız, ailesine ve rehber öğretmenine olayı anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek doktordan şikayetçi oldu. E.B.'nin yaşları 12 ve 16 olan iki kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edildi.

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan E. B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.