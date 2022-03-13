İstanbul'da motosiklet ve motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valiliği, yarından itibaren motosiklet ve elektrikli scooter kullanıcıları ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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