İstanbul'da minibüs devrildi, yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle bir minibüs kaza yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın etkisiyle bir minibüs kaza yaptı.

Devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.