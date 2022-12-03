İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın etkisiyle bir minibüs kaza yaptı.
Devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da minibüs devrildi, yaralılar var
İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle bir minibüs kaza yaptı.
Haber Merkezi
İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın etkisiyle bir minibüs kaza yaptı.
Devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.