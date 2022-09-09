İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi.
İHA'nın haberine göre, yaralı vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı vatandaşların sıkıştığı öğrenildi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Haber Merkezi
İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Avcılar’da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var.
Haber Merkezi
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi.
İHA'nın haberine göre, yaralı vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı vatandaşların sıkıştığı öğrenildi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.