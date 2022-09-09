İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Avcılar’da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var.

Haber Merkezi

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi.

İHA'nın haberine göre, yaralı vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı vatandaşların sıkıştığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.