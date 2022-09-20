İstanbul'da 'lüks' hastanede anestezi altındaki hastaya cinsel saldırı

Estetik ameliyatı olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. Şişli'deki bir özel hastanede 6 Ekim'de ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki kadına cinsel tacizde bulundu.

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

İhbar edeceğini anlayınca istifa etmiş

Ertesi gün taburcu edilen Karolin, yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Hemşire Fatih B.'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.

Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

İstifa etmesi şüphe uyandırıcı

Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti. Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.