İstanbul'da konut fiyatları yüzde 159 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, konut fiyatları son bir yılda Ankara’da yüzde 116,6 oranında zamlanırken, İstanbul’da yüzde 159,3 ve İzmir’de yüzde 119,3 oranında zamlandı.

Rapora göre, Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı yüzde 134,3 artışla 8 bin 656 lira oldu. Konuttaki ortalama metrekare fiyatı Ankara’da 5 bin 545 TL, İstanbul’da 12 bin 805 TL, İzmir’deyse 9 bin 722 TL’ye çıktı. En çok artışın görüldüğü büyükşehirse yüzde 172,7’le Mersin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, marttaki yıllık enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG ise mart ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 142,63 olarak açıkladı.