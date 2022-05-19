İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘sözcülük’ makamını kaldırmasının arkasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süredir dile getirdiği beklentinin olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin davet edilmesi ve geziden verilen fotoğraflar tartışma konusu olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tartışmaların ardından yaptığı “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” açıklaması tepkileri daha da büyütmüştü. Tepkiler devam ederken, İmamoğlu önce “Vız gelir tırıs gider” demiş, daha sonra özür dilemişti.

Yaşananların ardından Murat Ongun’un başında bulunduğu İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığını bizzat İmamoğlu açıkladı.

Kılıçdaroğlu istemiş

Diken’nin CHP’li kaynaklardan aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun Ongun’a ve İBB sözcülüğü birimine karşı rahatsızlığı yeni değil. Kılıçdaroğlu bir süredir hiçbir CHP’li belediyede bulunmayan bu birime son verilmesi ve Ongun’un görevden alınması gerektiği fikrini taşıyordu. Bu fikrini yer yer İmamoğlu’na iletse de Kılıçdaroğlu’nun bu beklentisi bir süre yerine getirilmedi.