İstanbul'da kaza: 14 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonetin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Küçükçekmece’de, İkitelli-Halkalı istikametindeki İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonetin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazasında 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.