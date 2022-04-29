Küçükçekmece’de, İkitelli-Halkalı istikametindeki İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonetin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazasında 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da kaza: 14 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonetin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Küçükçekmece’de, İkitelli-Halkalı istikametindeki İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonetin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazasında 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.