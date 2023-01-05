İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bir süredir süren soğukların şiddetinin giderek artacağını belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, soğuk havaların tepe yapacağı noktayı ise 20 Ocak olarak açıkladı.

Buna göre 20 Ocak civarında yaşanacak yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle büyük şehirlerde hayat felç olacak.

Asıl soğukların yeni yıla kalacağını belirten Bozyurt, şunları kaydetti:

“Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.”