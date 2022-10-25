İstanbul'da kadın cinayeti: Levent Cin tarafından öldürüldü

İstanbul dün meydana gelen olayda E.C. sokakta yürüdüğü sırada evli olduğu Levent Cin tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre saldırgan Levent Cin bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.C'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

E.C hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Olay yerinden kaçan Levent Cin karakola giderek teslim oldu. Öte yandan saldırgan Levent Cin'in, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.