İstanbul'da kadın cinayeti: Filiz Akgöz bıçaklanarak öldürüldü

Oktay Konak, İstanbul Küçükçekmece'deki Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu.

DHA'nın haberine göre çift daha sonra 35 yaşındaki Konak'ın evine gitmek üzere yola çıktı. Evde ikili yemek yedikten sonra Konak, henüz bilinmeyen bir nedenle 33 yaşındaki Filiz Akgöz'ü bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Filiz Akgöz yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Oktay Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.