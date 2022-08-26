İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini ve kuzenini öldürdü, kızını yaraladı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün gece saat 00.00 sıralarında, Korkut G. isimli şahıs eski eşi Sevtap Akbacı’yı Sarıgöl Mahallesindeki ikametinde öldürdükten sonra kızı Muazzez G.’yi de aynı evde silahla yaraladı.

Evden kaçan Korkut G. daha sonra kuzeni Sinan Özfidan’ın evine gitti. Korkut G. evinde televizyon izleyen Sinan Özfidan’ı da 3 yerinden vurarak öldürdü.

Sinan Özfidan’ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Korkut G.’yi yakalamaya yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Evinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Sinan Özfidan’ın eşi Gamze Özfidan “Şahıs eve girdi, kapı eşiğinden koltukta oturup televizyon izleyen eşime hiçbir şey söylemeden silahını çıkardı 3 el ateş etti. Bir kavgamız yoktu. Aralarında hiçbir şey yoktu. Neden yaptı, ne istedi ondan bilmiyorum. Kendi karısını öldürmüş, bizimle bir alakası yoktu. Benim kocamı durup dururken televizyon seyrederken öldürdü. Hiçbir şey yoktu ne olduğunu anlamadık” dedi. (İHA)