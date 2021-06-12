İstanbul'da kadın cinayeti: 'Balkondan düştü' denilmişti

Ukraynalı model Anzelika Sraufant, Sancaktepe'deki evinde bulunduğu sırada iddiaya göre "henüz bilinmeyen" nedenle balkondan düştü.

Çevreden olayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sraufant'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sraufant'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay sırasında evde bulunduğu belirlenen Burak Ercan (32) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Ercan, hakimlikteki sorgusunda, "O sırada evde Anzelika ile ikimizdik. Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu" ifadelerini kullandı.