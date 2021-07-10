İstanbul'da kadın cinayeti: Akrabaları şikayetini geri çektirdi, kocası tarafından öldürüldü

İstanbul Maltepe'de eşini bıçaklayarak öldüren 35 yaşındaki saldırgan Ümit Filiz yakalandı. Öldürülen 42 yaşındaki Deniz Filiz'in, eşini birkaç kez polise şikayet ettiği ancak araya giren akrabalarının iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği söylendi. Çiftin 8 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, sigortacılık yapan Ümit Filiz eve gelip eşini bıçaklayarak öldürdü.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Deniz Filiz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ümit Filiz'in kendi otomobiliyle kaçtığı tespit edildi. Kayıp otomobilin izi Kavacık'ta bulundu.Otomobili durdurularak Ümit Filiz gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.