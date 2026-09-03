İstanbul’da IŞİD operasyonunda çatışma: Bir ölü ve yaralı var

İstanbul Sultanbeyli’de saldırı hazırlığında olduğu belirtilen ve IŞİD üyesi olduğu dile getirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsa yönelik operasyonda çatışma çıktığı duyuruldu.

Çıkan çatışma sonrası Berkan Ç.’nin öldürüldüğü, olay sırasında bir yurttaşın da yaralandığı ifade edildi.

İstanbul Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada Berkan Ç.’nin IŞİD ile bağlantılı olduğu ve saldırı planladığının değerlendirildiği, konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

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