İstanbul’da IŞİD operasyonunda çatışma: Bir ölü ve yaralı var
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Fotoğraf: Arşiv
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 00:08
İstanbul Sultanbeyli’de saldırı hazırlığında olduğu belirtilen ve IŞİD üyesi olduğu dile getirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsa yönelik operasyonda çatışma çıktığı duyuruldu.
Çıkan çatışma sonrası Berkan Ç.’nin öldürüldüğü, olay sırasında bir yurttaşın da yaralandığı ifade edildi.
İstanbul Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada Berkan Ç.’nin IŞİD ile bağlantılı olduğu ve saldırı planladığının değerlendirildiği, konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
İLGİLİ HABER
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.