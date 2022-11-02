İstanbul'da IŞİD operasyonu: Saldırı hazırlığı şüphesiyle 6 gözaltı

İstanbul’un 8 ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, daha önce örgüt içerisinde ve çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul’da yaşadıkları belirlendi.

Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'deki 10 farklı adrese dün sabah saat 06.30’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerin IŞİD için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi.